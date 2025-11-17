Tottenham, obiettivo Alex Scott: occhi sul gioiello del Bournemouth

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il Tottenham Hotspur ha posizionato il giovane inglese Alex Scott in cima alla sua lista di osservazione per il mercato. L’interesse del club londinese per il centrocampista del Bournemouth non è una novità assoluta, ma sta prendendo una forma più concreta in vista delle prossime finestre.

Un talento inglese sotto i riflettori

Scott, ventiduenne, si è imposto come un elemento cruciale per i Cherries in questa stagione di Premier League. Con 12 presenze e una rete all’attivo, le sue statistiche parlano di un centrocampista completo: 20 contrasti vinti, 10 intercetti e un tasso di precisione nei passaggi del 79,8%. Non è solo un giocatore di rottura, ma anche un distributore affidabile, qualità che ha attirato l’attenzione di diversi club.

La visione di Thomas Frank per il centrocampo

Il tecnico del Tottenham, Thomas Frank, vedrebbe in Scott la profilassi ideale per aggiungere qualità e profondità al suo reparto. La sua versatilità – può agire da box-to-box, trequartista o anche esterno – lo rende una risorsa preziosa. Per un giocatore con il suo potenziale e già ambientato in Premier League, l’adattamento al Tottenham richiederebbe un tempo minimo. Un investimento, quello su Scott, che sembra dettato sia dalla necessità immediata che da una proiezione sul futuro.

