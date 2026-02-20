 Salta al contenuto
Tottenham, le prime parole di Tudor: “Onorato di questa grande sfida; diamo fiducia e coraggio, calcio offensivo ma intelligente”

Alessandro Collu
2 min
Tudor

Tudor nella foto archivio © Stefano D’Offizi

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham: mentre si avvicina l’esordio ufficiale in una gara molto significativa, il derby del nord di Londra contro l’Arsenal, l’allenatore croato ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club inglese. Così Tudor:

E’ una grande sfida, un onore, sono molto felice. Questa è l’NBA del calcio europeo, il meglio del meglio, è un grande privilegio essere qui.

La prima priorità è dare fiducia, coraggio ai giocatori ma anche produrre risultati concreti, sono qui in una situazione non facile ma non bisogna trovare scuse, tutti devono dare qualcosa extra perché la posizione del club in questo momento non è accettabile. Ne siamo consapevoli ma non è abbastanza solo esserne consapevoli”.

Tudor aggiunge: “Mi piace essere offensivo ma bisogna dare organizzazione difensiva, una struttura per capire che calcio vogliamo fare. Ci sono molti infortunati, bisogna trovare il miglior sistema che si adatti ai calciatori.

La gara è conseguenza degli allenamenti. Non dimentichiamo ci di chi siamo, di quello che il club ha raggiunto, io e il mio staff dovremo essere intelligenti per trovare la miglior via possibile in poco tempo. 

Il derby con l’Arsenal? Fantastica partita da giocare, vogliamo giocarla nel modo che ai tifosi piaccia, dare tutto, essere coraggiosi ma anche intelligenti. Nel calcio la fisicità è diventata fondamentale, come al velocità

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Tottenham Hotspur.

