 Salta al contenuto
Premier League Calcio News

Tottenham, idea De Zerbi per la nuova era

Cristiano Abbruzzese
2 min
De Zerbi squadra Marsiglia

Addio al Marsiglia

Il futuro di Roberto De Zerbi torna al centro del mercato allenatori. Dopo aver ufficializzato l’addio al Marsiglia, arrivato all’indomani della pesante sconfitta contro il PSG, il tecnico italiano è di nuovo libero.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Dalla Francia filtra un dettaglio significativo: De Zerbi avrebbe rinunciato allo stipendio residuo previsto dal contratto con il club transalpino. Una scelta che racconta molto della volontà di voltare pagina subito e di rimettersi in gioco senza vincoli.

Premier League nel destino

Nonostante mesi complessi all’OM, la reputazione dell’ex Sassuolo e Brighton resta solida. In Premier League il suo lavoro è stato apprezzato per identità di gioco e valorizzazione dei talenti. Un profilo moderno, capace di dare struttura e coraggio alle proprie squadre.

Ed è proprio dall’Inghilterra che arrivano le prime indiscrezioni. Il nome di De Zerbi è stato accostato al Tottenham, alla ricerca di una nuova guida dopo l’esonero di Frank.

Un progetto da costruire

Il club londinese vuole aprire un ciclo, puntando su un allenatore con idee chiare e personalità. Identikit che combacia con quello del tecnico italiano, abituato a lavorare su progetti tecnici ambiziosi.

Al momento non risultano contatti ufficiali, ma l’interesse è concreto. Il mercato delle panchine è appena iniziato e il nome di De Zerbi è tornato in alto nelle liste europee. Il Tottenham osserva. Gli sviluppi sono attesi a breve.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria