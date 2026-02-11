Tottenham, è crisi vera: ufficiale l’esonero di Frank: il comunicato

La crisi di identità e risultati de Tottenham ha portato la dirigenza a sollevare Thomas Frank dall’incarico: il comunicato dell’esonero

TOTTENHAM FRANK ESONERO COMUNICATO – Sono lontani quei magici momenti del San Mamès di Bilbao, sede della finale di Europa League in cui il Tottenham era rientrato nell’olimpo del calcio continentale quarant’anni dopo l’ultima volta. Ora, dopo il trionfo della passata stagione, gli Spurs si ritrovano con la paura di retrocedere in Championship, la seconda Lega inglese. E anche alle prese con un cambio in corsa di allenatore, per un avvicendamento in panchina avvenuto nella giornata odierna. Attraverso un comunicato ufficiale, apparso poco fa, il club londinese ha reso noto l’esonero di Thomas Frank, tecnico danese subentrato a Postecoglou a giugno 2025.

“Il Tottenham Hotspurs ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro”.

Due sole vittorie nelle ultime diciassette partite; il sedicesimo posto in Premier League, con il baratro della zona retrocessione a sole cinque lunghezze. I 29 punti in classifica fanno temere il peggio in casa Tottenham e le due sconfitte contro il Manchester United e il Newcastle di Malick Thiaw (ex difensore del Milan che ha siglato anche la rete del momentaneo 0-1) hanno riportato il buio in casa Spurs dopo l’ottimo pareggio contro il Manchester City di Guardiola. Ora, il club cambia per tentare di salvare una stagione molto complicata e ricca di altre insidie.