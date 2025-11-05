Tottenham, conferma ufficiale: Udogie vittima di minaccia armata
Tottenham, conferma ufficiale sul caso Udogie
Il Tottenham ha chiarito la vicenda che ha scosso la Premier League, confermando che la vittima della minaccia armata avvenuta a Londra lo scorso 6 settembre è il difensore italiano Destiny Udogie.
In un comunicato, il club londinese ha spiegato di aver fornito pieno supporto al calciatore e alla sua famiglia sin dall’accaduto, precisando che la situazione resta sotto indagine da parte della polizia britannica.
L’aggressione a Londra e le indagini in corso
Secondo quanto riportato dalla BBC, il giocatore, poco più che ventenne, è stato minacciato con una pistola mentre si trovava in compagnia di un amico a tarda notte. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con le accuse di possesso di armi da fuoco con intento di minaccia, estorsione e guida senza patente, per poi essere rilasciato su cauzione.
Le autorità hanno inoltre rivelato che un altro giovane sarebbe stato vittima di tentativi di ricatto da parte dello stesso individuo. Fortunatamente, in nessuno dei due episodi si sono registrati feriti.
Udogie torna in campo e riceve il sostegno del club
Nonostante lo shock, Udogie è tornato regolarmente in campo nella vittoria per 4-0 del Tottenham contro il Copenhagen in Champions League.
Il club ha ribadito la propria vicinanza al difensore e ha scelto di non rilasciare ulteriori dichiarazioni per rispetto delle indagini.
