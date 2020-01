Toti, il Presidente della Regione lancia un appello a Preziosi e Ferrero

TOTI – Il difficile cammino di Genoa e Sampdoria in campionato non passa inosservato neanche a Toti, Presidente della Regione Liguria. Genoa ultimo a 14 punti, Sampdoria quint’ultima a 19: rischio altissimo sopratutto per il Grifone, ma anche i blucerchiati devono fare attenzione, sopratutto dopo la vittoria della Spal di ieri contro l’Atalanta che ha riaperto la corsa salvezza. Un brutto segnale per entrambe le genovesi che dovranno sudare anche contro le grandi per fare punti:

TOTI Il Presidente della Regione Liguria, come ripreso dall’Ansa, ha lanciato un appello verso Preziosi e Ferrero. Toti vorrebbe più attenzione da parte dei due presidenti vista la brutta situazione di classifica:

“Non ho le competenze tecniche per suggerire le formazioni e le campagne acquisti, non ho la possibilità di fare l’azionista, ma è un peccato per tutti i tifosi che le amano molto e che evidentemente meritano di avere in cambio impegno e sacrificio. Mi auguro che i due presidenti abbiano chiaro di fronte a loro quello che devono fare”.

TOTI Il Presidente ha così poi concluso la sua intervista non solo parlando di Genoa e Sampdoria. Tema caldo è stato anche lo stadio Luigi Ferraris sempre oggetto di critiche per la sua pulizia e lunghe code ai tornelli in occasione della gare delle due genovesi:

“Abbiamo molti progetti, come lo stadio da rimodernare. Bisogna che le squadre e le loro governance decidano da che parte vogliono andare e la volontà di investire. Più che auspicare investimenti, attenzione per i tifosi e senso di responsabilità francamente non posso”.

