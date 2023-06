Torreira, parla l’agente – Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di “LaLazioSiamoNoi.it” nella quale ha, di fatto, aperto ad un ipotetico trasferimento del suo assistito tra le fila della Lazio; alla corte del tecnico che sfiorò circa due anni fa, ovvero Maurizio Sarri.

Torreira, parla l’agente – Queste le parole del procuratore:

“Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l’ha messo in vendita, anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest’annata. Ma devo essere sincero, la prossima settimana avrò un appuntamento ufficiale con la Lazio per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League e Lucas ha sempre amato l’Italia. Lui non è in vendita, ma il business è business e i giocatori sono giocatori. Abbiamo preso questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio, sentiremo cosa vogliono proporre”.

