Torino, Zapata piace al Besiktas. Ma…

Raffaele Campo · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

TORINO ZAPATA BESIKTAS – Da un paio di mesi, Duvan Zapata è rientrato a disposizione del Torino dopo quasi un anno di stop a seguito della rottura del legamento crociato nella gara contro l’Inter di ottobre 2024. E lunedì sera, nel posticipo contro il Milan, il bomber colombiano di 34 anni ha ritrovato la via del gol.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, al bomber ex Atalanta sarebbe interessato il Besiktas, ovvero uno dei principali club di Super Lig, il massimo campionato turco che avrebbe mandato degli emissari all’Olimpico.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

TORINO ZAPATA BESIKTAS – Tuttavia, l’intenzione dei granata sarebbe quella di non cedere Zapata, quantomeno non nel mercato di gennaio. Poco a poco, il centravanti sta ritrovando continuità e per la seconda parte di stagione potrebbe essere una importante risorsa in più per il tecnico Baroni.

leggi anche: