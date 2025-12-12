Torino, Zapata piace al Besiktas. Ma…
TORINO ZAPATA BESIKTAS – Da un paio di mesi, Duvan Zapata è rientrato a disposizione del Torino dopo quasi un anno di stop a seguito della rottura del legamento crociato nella gara contro l’Inter di ottobre 2024. E lunedì sera, nel posticipo contro il Milan, il bomber colombiano di 34 anni ha ritrovato la via del gol.
Secondo quanto riferisce Sportitalia, al bomber ex Atalanta sarebbe interessato il Besiktas, ovvero uno dei principali club di Super Lig, il massimo campionato turco che avrebbe mandato degli emissari all’Olimpico.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
TORINO ZAPATA BESIKTAS – Tuttavia, l’intenzione dei granata sarebbe quella di non cedere Zapata, quantomeno non nel mercato di gennaio. Poco a poco, il centravanti sta ritrovando continuità e per la seconda parte di stagione potrebbe essere una importante risorsa in più per il tecnico Baroni.
leggi anche:
- Inter e Juventus puntano Malinovskyi: occasione a parametro zero
- Lazio su Raspadori: contatti avviati, idea Insigne per gennaio
- Torino, Cairo: “Petrachi porta fiducia e motivazioni. Mercato e obiettivi…”
- Torino-Petrachi, il ritorno: “Seconda chance, grande motivazioni. Il modulo e il mercato…”
- Joseph Minala rompe il silenzio: la verità sull’età e il suo futuro
- Milan su Zirkzee: duello di mercato con la Roma per l’olandese
- Kean lascia la Fiorentina? C’è l’interesse del Fulham
- Napoli e Rrahmani, rinnovo fermo: Beşiktaş e Fenerbahçe vigili
- Milan, rebus 9: proposto Mauro Icardi; la replica della dirigenza
- Rodrygo illumina il Real Madrid: Xabi Alonso costretto a cambiare
- Benfica superiore: Napoli travolto 2-0 e cammino europeo in salita
- Fiorentina, per la mediana occhi su Brescianini e Pisilli: le ultime
- Lazio, nodi Castellanos e Guendouzi: gennaio può cambiare tutto
- Celtic-Roma, probabili formazioni e dove vedere il match in tv
- Cristiano Ronaldo e Messi verso un possibile incrocio ai Mondiali