Torino-Verona, Zanetti: “Emergenza a centrocampo, Valentini e giovane difesa in crescita; con il lavoro di squadra…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 5 Aprile 2025 · Aggiornato il 5 Aprile 2025

Paolo Zanetti torna a parlare in conferenza pregara e accade alla vigilia della trasferta dell’Hellas Verona sul campo del Torino. Così il mister dei gialloblù:

“Questa è un’annata dove abbiamo avuto spesso infortuni di giocatori chiave, la bravura penso sia lavorare da squadra quando questi giocatori non ci sono ed è la cosa migliore che è stata fatta. In questa partita abbiamo una emergenza totale in mezzo al campo e dev’essere sopperita con giocatori adattati che devono dare tutto per la causa, senza piangersi addosso e con grande umiltà. Perdendo un giocatore come Suslov, insostituibile per il suo box to box e le altre assenze non possiamo mettere troppi giocatori offensivi, abbiamo bisogno di equilibrio e di filtro“.

Il Torino: “Partita difficile contro una squadra forte, di qualità e che non ha pressione del risultato“.

Zanetti e il periodo da calciatore al Torino: “Punto più alto della mia carriera da calciatore, conosco l’ambiente, caldo e appassionato ma sono concentratissimo sul presente, sul Verona, l’ho detto tante volte, sono onorato di essere il mister e devo conquistarmelo sul campo“.

La crescita dei giovani in difesa e l’arrivo di Valentini: “Ha la garra, tanta fame, perfetto per questa piazza e ne avevamo bisogno. I due ragazzotti (Coppola e Ghilardi) hanno davanti un futuro importante e lo stanno dimostrando ma devono essere sempre sul pezzo. Adesso stanno mantenendo un livello alto e devono continuare, stanno maturando“.

Come sta Frese: “Ha recuperato bene, credo abbia non molti minuti nelle gambe, lo ritengo giocatore importante e l’ho ritrovato con la stessa voglia, per noi è un nuovo acquisto, giocatore duttile“.

Aggiornamento su Faroni, Niasse e poi Tengstedt: “Sono sulla via del recupero, massimo una settimana, come Serdar o due; quello messo peggio è Tengstedt, ha avuto una ricaduta e ci vorranno tre-quattro settimane“.

Zanetti conclude: “Non siamo sicuri di essere salvi, dobbiamo restare sul pezzo, rilassatezza non c’è anche per l’emergenza“.

Qui, il video pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

OLTRE A “TORINO-VERONA, ZANETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: