Torino-Verona, Zanetti: “Emergenza a centrocampo, Valentini e giovane difesa in crescita; con il lavoro di squadra…”
Paolo Zanetti torna a parlare in conferenza pregara e accade alla vigilia della trasferta dell’Hellas Verona sul campo del Torino. Così il mister dei gialloblù:
“Questa è un’annata dove abbiamo avuto spesso infortuni di giocatori chiave, la bravura penso sia lavorare da squadra quando questi giocatori non ci sono ed è la cosa migliore che è stata fatta. In questa partita abbiamo una emergenza totale in mezzo al campo e dev’essere sopperita con giocatori adattati che devono dare tutto per la causa, senza piangersi addosso e con grande umiltà. Perdendo un giocatore come Suslov, insostituibile per il suo box to box e le altre assenze non possiamo mettere troppi giocatori offensivi, abbiamo bisogno di equilibrio e di filtro“.
Il Torino: “Partita difficile contro una squadra forte, di qualità e che non ha pressione del risultato“.
Zanetti e il periodo da calciatore al Torino: “Punto più alto della mia carriera da calciatore, conosco l’ambiente, caldo e appassionato ma sono concentratissimo sul presente, sul Verona, l’ho detto tante volte, sono onorato di essere il mister e devo conquistarmelo sul campo“.
La crescita dei giovani in difesa e l’arrivo di Valentini: “Ha la garra, tanta fame, perfetto per questa piazza e ne avevamo bisogno. I due ragazzotti (Coppola e Ghilardi) hanno davanti un futuro importante e lo stanno dimostrando ma devono essere sempre sul pezzo. Adesso stanno mantenendo un livello alto e devono continuare, stanno maturando“.
Come sta Frese: “Ha recuperato bene, credo abbia non molti minuti nelle gambe, lo ritengo giocatore importante e l’ho ritrovato con la stessa voglia, per noi è un nuovo acquisto, giocatore duttile“.
Aggiornamento su Faroni, Niasse e poi Tengstedt: “Sono sulla via del recupero, massimo una settimana, come Serdar o due; quello messo peggio è Tengstedt, ha avuto una ricaduta e ci vorranno tre-quattro settimane“.
Zanetti conclude: “Non siamo sicuri di essere salvi, dobbiamo restare sul pezzo, rilassatezza non c’è anche per l’emergenza“.
Qui, il video pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.
OLTRE A “TORINO-VERONA, ZANETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Muller saluta il Bayern dopo 25 anni: fine di un’era
- Roma-Juventus, Tudor: “Importante, non decisiva; Ranieri ha fatto la differenza”
- Roma-Juventus, Ranieri: “Correre e lottare, i tifosi devono essere orgogliosi”
- Empoli-Cagliari, perplessità per il divieto vendita ai residenti in Sardegna: la nota rossoblù
- Verona-Parma, entrambe muovono la classifica: pari tra gialloblù
- Inter-Udinese, Inzaghi: “Gran primo tempo ma nel secondo…”
- Brasile, esonero Dorival Junior ufficiale: chi sarà il nuovo ct verdeoro?
- Juventus, Tudor: “Rosa forte, giovane, stimolante, con voglia di ripartire, nessuna scusa”. Giuntoli: “Fiduciosi per il futuro, Motta…”
- Argentina-Brasile, qualificazioni Mondiali: dominio Celeste, Selección ai Mondiali Usa, Messico e Canada
- Infortunio Dybala, la Roma comunica l’intervento riuscito
- Panchina d’Oro, Inzaghi: “Premio di tutta la famiglia Inter, mi sento apprezzato. Nazionale? In buone mani”
- Sarri: “Conte innamorato di un popolo, spero che l’Atalanta…”
- Pecchia: “Campionato avvincente, serve tempo per creare identità. Parma, Motta-Tudor, Ancelotti…”
- Arnautovic: “Inter squadra del cuore, sto bene, sempre pronto per giocare”
- Inter, Marotta: “Triplete? No, ambizioni da sportivo. Inzaghi? Tutti i presupposti…”
- Verona, Zanetti: “Giovani e sul pezzo, annata preparatoria per alzare l’asticella in futuro”
- Manchester United, nuovo stadio da centomila posti entro il 2030
- Real Madrid, Ancelotti: “Mbappè? Qualità per arrivare a Cristiano Ronaldo”