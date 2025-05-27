Torino: Vanoli saluta, Baroni in pole per la panchina granata

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Maggio 2025 · Aggiornato il 27 Maggio 2025

Vanoli saluta il Torino: fine di un ciclo al Filadelfia

La separazione tra Paolo Vanoli e il torino è ormai cosa fatta. Il tecnico, arrivato con grandi aspettative, ha lasciato nelle scorse ore il centro sportivo Filadelfia, svuotando il proprio armadietto e salutando personalmente tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Un gesto che ha confermato quanto già si mormorava nei giorni scorsi: l’ex allenatore del Venezia non guiderà i granata nella prossima stagione di serie a.

Baroni in pole per la panchina del Toro

In casa Torino, l’attenzione è ora rivolta alla scelta del successore. Secondo fonti vicine al club, il principale indiziato a raccogliere l’eredità di Vanoli è Marco Baroni, tecnico reduce dall’esperienza con la lazio e considerato un profilo ideale dal presidente Urbano Cairo. Baroni è apprezzato per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e per l’equilibrio tattico dimostrato nelle sue ultime avventure in panchina.

Ipotesi alternative: spunta anche Gattuso

Nonostante Baroni sia in netto vantaggio, il Torino non esclude piste alternative. Tra queste, il nome di Gennaro Gattuso resta sullo sfondo, sebbene ad oggi appaia più defilato rispetto al tecnico fiorentino. Le prossime ore potrebbero essere decisive per sciogliere i dubbi e delineare il nuovo corso tecnico del club piemontese.

Il Torino si prepara dunque a una nuova era, con l’obiettivo di rilanciarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica.

