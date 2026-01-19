Torino, ufficiale l’arrivo di Obrador dal Benfica: il comunicato

Il Torino ha ufficializzato il primo rinforzo di questa sessione invernale. Si tratta di Rafa Obrador, terzino classe 2004 ormai ex Benfica. Sotto la gestione Mourinho, lo spagnolo non ha mai riuscito ad incidere e a giocare con continuità e l’esperienza in maglia granata può essere perfetta per rilanciarsi. Obrador arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro, cifra condizionata anche dalla volontà del Real Madrid, club dove il giocatore ha disputato le giovanili. I Blancos infatti, godono del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque, qualora i granata riscatteranno il giocatore a giugno, 4,5 milioni andranno nelle casse del club di Florentino Perez.

TORINO-OBRADOR È UFICCIALE: LA NOTA DEL CLUB

Così il Toro ha ufficializzato l’arrivo di Obrador:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Donnarumma già pensa all’Italia? La bomba dell’agente Raiola Calciomercato News

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell’ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid. È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid. Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela.

Ti potrebbe interessare Fiorentina, Coppola idea per la difesa Calciomercato News

Vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna.

Tutto il Torino Football Club accoglie Rafel Obrador con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Ti potrebbe interessare Inter al lavoro per il super rinnovo di Federico Dimarco Calciomercato News

Oltre a “Torino, ufficiale l’arrivo di Obrador dal Benfica: il comunicato” leggi anche: