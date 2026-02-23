Torino, svolta in panchina: arriva D’Aversa
Il Torino cambia guida tecnica. È fatta per Roberto D’Aversa, pronto a sedersi sulla panchina granata nelle prossime ore. L’intesa è stata definita e l’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio. Si chiude così l’esperienza di Marco Baroni, sollevato dall’incarico dopo l’ultima sconfitta in Serie A contro il Genoa.
Accordo fino a fine stagione
Per D’Aversa, reduce dalle esperienze con Empoli e Parma, si tratta di un ritorno immediato nel massimo campionato italiano. Il contratto sarà valido fino al termine della stagione in corso, con la possibilità di aggiornarsi a giugno per valutare un eventuale prolungamento.
La scelta del club punta su un tecnico pragmatico, abituato a lavorare in contesti dove compattezza e organizzazione diventano priorità. Ecco il punto: al Torino servono equilibrio e risultati nel breve periodo.
Baroni paga il ko con il Genoa
L’avventura di Baroni, ex Lazio, si chiude dopo settimane complicate. La squadra non è mai riuscita a trovare continuità, né sul piano del gioco né su quello dei risultati. Il passo falso contro il Genoa ha accelerato una decisione che era nell’aria.
Ora la parola passa a D’Aversa. Il compito è chiaro: rimettere in carreggiata il Torino e restituire identità a un gruppo che ha smarrito certezze proprio nel momento cruciale della stagione.