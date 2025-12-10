Torino, svolta clamorosa: Petrachi torna e Vagnati esonerato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

Il cambio improvviso nell’area tecnica granata

Il torino ha aperto una nuova pagina della propria storia sportiva con l’esonero immediato di Davide Vagnati, comunicato attraverso una nota ufficiale sul sito del club. La decisione arriva dopo cinque anni e mezzo segnati da alti e bassi, un periodo in cui il dirigente aveva comunque lasciato un’impronta riconoscibile nella costruzione dell’organico.

Il ritorno di Petrachi dopo sei anni

La scelta della società è ricaduta su Gianluca Petrachi, già protagonista in granata dal 2010 al 2019. Un ritorno che non ha bisogno di presentazioni, dato il forte legame tra il dirigente e l’ambiente torinista. La società ha accolto Petrachi con un messaggio chiaro e diretto, definendolo un ritorno importante per rilanciare la direzione tecnico-sportiva.

Il comunicato ufficiale del club

Il club ha voluto ringraziare Vagnati per il lavoro svolto, sottolineando il suo impegno nel corso degli anni. Contestualmente, ha celebrato il rientro di Petrachi con parole calorose: Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro.

Cosa cambia per il futuro del Torino

Questo passaggio di consegne avviene in un momento delicato della stagione. Il compito di Petrachi sarà quello di dare nuova direzione al progetto sportivo, ricompattare l’ambiente e impostare una linea chiara per il mercato invernale. Il segnale è forte: il Torino vuole ritrovare identità e ambizione.