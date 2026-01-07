Torino su Arthur Cabral: nuova offerta al Botafogo, ecco i dettagli

Il Torino torna con decisione su Arthur Cabral e riapre un dossier già sfiorato nei mesi scorsi. Il club granata ha presentato un’offerta ufficiale al Botafogo per l’attaccante brasiliano classe 1998, oggi considerato uno dei profili più interessanti sul mercato sudamericano.

La proposta del Torino

La proposta recapitata al Botafogo prevede una base fissa di 9 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore. Una formula studiata per avvicinarsi alle richieste del club brasiliano, che sta valutando con attenzione le condizioni complessive dell’operazione. Il contratto di Arthur Cabral è in scadenza a dicembre 2028 e questo elemento rafforza la posizione negoziale della società carioca.

Un ritorno di fiamma

Per il Torino si tratta di un ritorno di fiamma: già a inizio 2025 il club aveva provato a riportare Cabral in Serie A, quando il giocatore vestiva la maglia del Benfica. L’operazione non si concretizzò e l’attaccante scelse poi il trasferimento al Botafogo, che lo acquistò per circa 15 milioni di euro.

Il profilo tecnico

Il nome di Arthur Cabral resta gradito per caratteristiche fisiche e conoscenza del calcio italiano, maturata ai tempi della Fiorentina. Un centravanti strutturato, abituato a giocare spalle alla porta e a lavorare per la squadra, qualità ricercate dallo staff tecnico granata per alzare il livello offensivo nella seconda parte della stagione di Serie A.

Valutazioni in corso

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato del giocatore è attualmente di 9 milioni di euro, cifra in linea con l’offerta del Torino. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Botafogo aprirà alla cessione o rilancerà, consapevole dell’interesse concreto arrivato dall’Italia.