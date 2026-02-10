Torino, stop per Obrador: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Arrivano notizie poco incoraggianti dall’infermeria granata. Il Torino ha reso noto l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Rafael Obrador, fermatosi nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Il laterale spagnolo, arrivato durante il mercato di riparazione, ha riportato un problema muscolare che lo costringe allo stop dopo sole tre presenze in maglia granata. Un contrattempo che frena il suo inserimento e complica le rotazioni di Baroni in una fase delicata della stagione.

Il report medico sull’infortunio di Obrador

Il comunicato ufficiale del club ha chiarito la natura dell’infortunio: “Rafael Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. Si tratta dunque di una lesione muscolare di grado lieve-moderato. Localizzata però in una zona delicata come il soleo, spesso soggetta a ricadute se non gestita con cautela.

Ti potrebbe interessare Confronto imminente tra allenatori e arbitri: clima teso sul VAR Primo Piano

L’infortunio è stato accusato durante la sfida contro la Viola, quando il classe 2004 è stato costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo. In un primo momento si auspicava un semplice sovraccarico, ma gli esami hanno evidenziato un quadro più complesso. Le sensazioni, in casa Torino, portano a ipotizzare uno stop di circa tre settimane, anche se i tempi di recupero definitivi verranno stabiliti solo monitorando la risposta del giocatore alla riabilitazione. Un rallentamento significativo per un calciatore che stava trovando minuti e fiducia.

L’impatto con il mondo Toro e quali partite salterà

Il laterale di proprietà del Benfica, primo acquisto dal ritorno del ds Petrachi, si stava inserendo con grande naturalezza nei meccanismi del Toro, mettendo in mostra le proprie qualità, più offensive che difensive per le sue caratteristiche. Dal proprio arrivo, era sempre sceso in campo in tutte le occasioni, compresa la Coppa Italia, diventando rapidamente una risorsa spendibile sulla corsia mancina. Ora mister Baroni dovrà ridisegnare le rotazioni, a partire già dalla prossima gara contro il Bologna.

Se le tempistiche ipotizzate venissero confermate, Obrador sarebbe costretto a saltare anche le successive sfide con Genoa e Lazio, con l’obiettivo di tornare a disposizione a inizio marzo. In un momento in cui il Torino cerca di ritrovare buonumore e risultati, l’infortunio dell’esterno rappresenta un ulteriore sfortuna in una stagione tutt’altro che memorabile. La priorità, però, resta una sola: evitare rischi e riportare Obrador in campo solo quando sarà pienamente recuperato.