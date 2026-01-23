Dall’Academy degli Spurs al granata: Olusesi per il futuro del Toro

Il Torino guarda avanti e accelera sul mercato dei giovani. Tra i profili più interessanti seguiti dal club granata c’è Callum Olusesi, centrocampista inglese classe 2007 di proprietà del Tottenham. La trattativa, impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, è entrata in una fase calda e testimonia il cambio di visione portato dal ritorno del DS Petrachi, con la volontà dei granata di investire su talenti internazionali da far crescere gradualmente. Un’operazione silenziosa ma potenzialmente strategica, che accende curiosità e aspettative.

Chi è Callum Olusesi: identikit del talento “made in London”

Nato nel marzo 2007 a Lambeth, borgo londinese, Olusesi è uno dei prodotti più interessanti dell’Academy del Tottenham. Centrocampista centrale moderno, ha costruito la sua crescita passo dopo passo all’interno del settore giovanile, fino a diventare un punto di riferimento della formazione Under 21 impegnata in Premier League 2. Pur agendo spesso in una posizione arretrata, il numero 52 abbina qualità tecniche e un notevole senso dell’inserimento: numeri alla mano, ha realizzato 13 gol e 5 assist con l’Under 18 e 6 reti in 26 presenze con l’Under 21.

Alto 175 cm per 65 kg, predilige il palleggio e la partecipazione alla manovra più che il duello fisico. La sua duttilità gli consente di interpretare il ruolo di mezzala, mediano e, all’occorrenza, di centrocampista più avanzato. Nella propria esperienza con la seconda squadra degli Spurs, Olusesi ha affinato leadership e continuità, indossando spesso la fascia da capitano, a testimonianza di una maturità precoce che ha attirato osservatori anche fuori dall’Inghilterra.

Perché il Torino punta su di lui

L’interesse del Toro per il giocatore si inserisce in una linea chiara: anticipare la concorrenza e assicurarsi profili giovani, da valorizzare senza pressioni immediate. Come riportato da diverse fonti, nelle ultime ore la distanza tra i club si è ridotta sensibilmente, con i granata pronti a convincere il giovane talento grazie ad un progetto tecnico chiaro, che prevede l’inserimento iniziale in Primavera con ampie chances di aggregarsi spesso alla prima squadra.

La formula del prestito con diritto di riscatto tutela il club, permettendo di valutare da vicino l’impatto del ragazzo sul calcio italiano, notoriamente più tattico ed esigente. Per Olusesi, il passaggio in Serie A rappresenterebbe un banco di prova formativo; per il Torino, un investimento a basso rischio e ad alto potenziale. Se l’operazione andrà in porto, il club di Urbano Cairo aggiungerà al proprio centrocampo un profilo intrigante, confermando che il mercato di gennaio non è solo emergenza, ma anche costruzione paziente del futuro.