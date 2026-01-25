 Salta al contenuto
Torino, sondaggio per Ranieri della Fiorentina

Raffaele Campo
2 min

TORINO RANIERI FIORENTINA – Dopo sei anni e un lungo periodo da capitano, Luca Ranieri potrebbe lasciare la Fiorentina prima della chiusura di questa sessione di mercato.

Il difensore non è infatti più una prima scelta nelle rotazioni del tecnico Paolo Vanoli, e pertanto la sua permanenza in viola non sarebbe affatto scontata.

TORINO RANIERI FIORENTINA – Secondo quanto riferisce Violanews.com, il Torino avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore, specie in queste ultime ore dopo la pesantissima sconfitta per 6-0 in casa del Como.

Ancora nessuna offerta ufficiale, ma intanto l’interesse sarebbe concreto.

Nei giorni scorsi, da non dimenticare, Ranieri è stato accostato anche alla Lazio, altro club interessato.

 

