Torino, sondaggio per Ranieri della Fiorentina
TORINO RANIERI FIORENTINA – Dopo sei anni e un lungo periodo da capitano, Luca Ranieri potrebbe lasciare la Fiorentina prima della chiusura di questa sessione di mercato.
Il difensore non è infatti più una prima scelta nelle rotazioni del tecnico Paolo Vanoli, e pertanto la sua permanenza in viola non sarebbe affatto scontata.
TORINO RANIERI FIORENTINA – Secondo quanto riferisce Violanews.com, il Torino avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore, specie in queste ultime ore dopo la pesantissima sconfitta per 6-0 in casa del Como.
Ancora nessuna offerta ufficiale, ma intanto l’interesse sarebbe concreto.
Nei giorni scorsi, da non dimenticare, Ranieri è stato accostato anche alla Lazio, altro club interessato.
