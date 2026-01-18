Torino-Roma, probabili formazioni e diretta tv della partita

Sfida delicata all’Olimpico Grande Torino

Alle 18 Torino e Roma si affrontano nella domenica della 21ª giornata di Serie A. Una partita che vale punti pesanti per entrambe, tra ambizioni europee e la necessità di dare continuità ai risultati. Il confronto tra Marco Baroni e Gian Piero Gasperini promette equilibrio e scelte ponderate.

Le scelte di Baroni nel Torino

In casa Torino, Baroni deve sciogliere il nodo legato a Giovanni Simeone, uscito acciaccato dalla sfida di Coppa Italia. In caso di forfait, Duvan Zapata è pronto ad affiancare Che Adams. A centrocampo regia affidata a Ilkhan, con Casadei e Vlasic ai lati, mentre sulle corsie agiranno Lazaro e Pedersen, tornato pienamente disponibile. In difesa Ismajli resta in vantaggio su Tameze, tra i pali confermato Paleari.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La Roma di Gasperini tra assenze e novità

La Roma ritrova Ndicka al centro della difesa con Mancini e Hermoso davanti a Svilar. A centrocampo rientra Cristante, così come Wesley sulla fascia. Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, ma può lanciare dal primo minuto Malen, sostenuto da Paulo Dybala e Matías Soulé. Recuperato Lorenzo Pellegrini, convocato.

Torino-Roma, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Pedersen; Simeone, Adams. All. Baroni.

Ti potrebbe interessare Zirkzee non convocato per il Derby col City; la Roma spera ancora AS Roma Calcio News 24/7

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Dove vedere Torino-Roma in tv

Torino-Roma sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport e su DAZN 1 per gli abbonati. Una gara da seguire con attenzione, per contenuti tecnici e peso in classifica.