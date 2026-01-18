Torino-Roma, Gasperini post gara: “Malen? Ha le caratteristiche che cercavo; bel segnale”

© Roma, Gasperini nella foto archivio Stefano D’Offizi

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni Sky Sport la vittoria della Roma nella trasferta contro il Torino con a segno il nuovo attaccante Malen, vittoria che è valsa il quarto posto in classifica. Così l’allenatore giallorosso:

“Quando c’è un giocatore di questo livello si alza tutta al capacità offensiva della squadra e i numeri diventano altri. Abbiamo creato tanto, giocato anche con qualità, volevamo questa vittoria, è un bel segnale“.

L’intesa Dybala-Malen: “Il primo gol è straordinario, Dybala anche lui ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completano, alzi il valore di tutti, hanno un linguaggio tecnico molto importante e su questo cerchiamo di costruirci le prossime gare“.

Chiusura ancora su Malen e poi Vaz: “Erano le caratteristiche che cercavo, cerchiamo dentro l’area di costruire certe azioni e se lo serviamo bene, questo è uno che fa tanti gol. Spero possa fare il centravanti a lungo e costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche, poi ci sono partite e partite, la duttilità per giocare più defilato ma è da sfruttare molto vicino all’area. Vaz? Ha delle belle doti, è giovanissimo, non facile giocare nel campionato italiano ma è il modo migliore per dargli fiducia e farlo crescere. In prospettiva, un bell’acquisto“.