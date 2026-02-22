Torino, rischio esonero per Baroni: contatti con D’Aversa

ESONERO BARONI – Il Torino affonda a Marassi e ora la panchina di Marco Baroni traballa come mai prima. Il 3-0 incassato contro il Genoa nella 26ª giornata di Serie A apre scenari concreti di esonero.

Contestazione e numeri allarmanti

La sconfitta contro la squadra ligure ha acceso la contestazione del settore ospiti. Al triplice fischio il clima era teso, con i tifosi granata delusi per una prestazione fragile e senza reazione.

I numeri raccontano una crisi profonda: 13 sconfitte in campionato. Nell’era di Urbano Cairo presidente, solo nella stagione 2019/2020 il dato era stato peggiore dopo 26 giornate, con 14 ko. Un precedente che pesa.

Cairo e Petrachi valutano

Al termine della gara, il presidente Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno lasciato rapidamente lo stadio, come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport. Un segnale chiaro. La società si è presa qualche ora per riflettere, ma la sensazione è che la decisione sia vicina.

Il nome in cima alla lista è quello di Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza con l’Empoli. Profilo pragmatico, abituato a lavorare in contesti difficili e a ricompattare gruppi in crisi. È previsto un contatto nelle prossime ore, con la possibilità di stringere già in serata.

Il Torino deve invertire la rotta. La classifica non consente ulteriori esitazioni. La scelta della società sarà decisiva per evitare che la stagione scivoli definitivamente fuori controllo.