 Salta al contenuto
Calciomercato News Torino Calcio News 24/7

Torino, rischio esonero per Baroni: contatti con D’Aversa

Cristiano Abbruzzese
2 min
Marco Baroni
Foto © Stefano D'Offizi

ESONERO BARONI – Il Torino affonda a Marassi e ora la panchina di Marco Baroni traballa come mai prima. Il 3-0 incassato contro il Genoa nella 26ª giornata di Serie A apre scenari concreti di esonero.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Contestazione e numeri allarmanti

La sconfitta contro la squadra ligure ha acceso la contestazione del settore ospiti. Al triplice fischio il clima era teso, con i tifosi granata delusi per una prestazione fragile e senza reazione.

I numeri raccontano una crisi profonda: 13 sconfitte in campionato. Nell’era di Urbano Cairo presidente, solo nella stagione 2019/2020 il dato era stato peggiore dopo 26 giornate, con 14 ko. Un precedente che pesa.

Cairo e Petrachi valutano

Al termine della gara, il presidente Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno lasciato rapidamente lo stadio, come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport. Un segnale chiaro. La società si è presa qualche ora per riflettere, ma la sensazione è che la decisione sia vicina.

Il nome in cima alla lista è quello di Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza con l’Empoli. Profilo pragmatico, abituato a lavorare in contesti difficili e a ricompattare gruppi in crisi. È previsto un contatto nelle prossime ore, con la possibilità di stringere già in serata.

Il Torino deve invertire la rotta. La classifica non consente ulteriori esitazioni. La scelta della società sarà decisiva per evitare che la stagione scivoli definitivamente fuori controllo.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria