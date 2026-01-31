Mercato Torino: Prati ufficiale, risolto il prestito di Asllani
Si attendeva solo l’ufficialità: Matteo Prati si trasferisce in prestito fino al termine della stagione ma con opzione per l’acquisto dal Cagliari al Torino dopo due anni e mezzo in Sardegna, 62 presenze e due salvezze in Serie A.
Il ventiduenne centrocampista ravennate continuerà così la sua crescita con il Torino e mister Marco Baroni, impegnato domenica nella gara casalinga di campionato contro il Lecce.
Intanto, in uscita, la società granata ha comunicato di aver risolto il prestito di Kristjan Asllani dall’Inter (avversario martedì a Monza in Coppa Italia), augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera; il club nerazzurro ha ufficializzato il prestito al Besiktas, con diritto di opzione in favore del club turco.
Nelle prossime ore, attese altre operazioni in entrata dei piemontesi ma anche in uscita come Cyril Ngonge, in prestito dal Napoli, già a Barcellona per firmare il prestito con l’Espanyol.