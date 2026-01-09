Torino, Petrachi lavora sul mercato: Vitor Carvalho nuova idea

Difesa e fasce, le prime urgenze

Il mercato del Torino entra in una fase operativa. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è chiamato a rinforzare più reparti, a partire dalla difesa. Per il pacchetto arretrato restano monitorati Ricardo del Botafogo e Marianucci del Napoli, profili diversi ma accomunati da costi sostenibili e margini di crescita. Sulla corsia mancina, invece, prende quota il nome di Obrador del Benfica, valutato come possibile soluzione per aumentare spinta e copertura.

Centrocampo, il profilo di Vitor Carvalho

L’attenzione granata si concentra però soprattutto sulla mediana. Nelle ultime ore sono emersi contatti con gli agenti di Vitor Carvalho, centrocampista brasiliano classe ’97 di proprietà del Braga. Nato come mediano, Carvalho si distingue per una versatilità che lo rende utilizzabile anche da esterno mancino e, all’occorrenza, da difensore centrale. Un identikit che risponde alle esigenze di equilibrio e adattabilità richieste dal progetto tecnico.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Costi, concorrenza e valutazioni finali

Sul taccuino di Petrachi restano anche Soumaré del Leicester e Belahyane della Lazio, alternative valutate in parallelo. Carvalho è legato al Braga da un contratto fino a giugno 2028 e il suo valore di mercato si aggira sui 4 milioni di euro. La scorsa estate il club portoghese ha rifiutato un’offerta da 3 milioni dell’Aris, fissando il prezzo a quota 5. Il Torino dovrà scegliere se investire su un profilo duttile e pronto o virare su soluzioni diverse per completare l’organico.