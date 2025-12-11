 Salta al contenuto

Torino-Petrachi, il ritorno: “Seconda chance, grande motivazioni. Il modulo e il mercato…”

Alessandro Collu
Torino Petrachi

Gianluca Petrachi è stato intervistato da Sky Sport nel suo ritorno da direttore sportivo del Torino. Le sue dichiarazioni:

E’ stato bello ritornare a Torino, mi sono sentito come tornare a casa, motivazioni e voglia tante, contento di avere una seconda chance che il Presidente mi sta dando, cercherò di trasmettere i valori e il senso di appartenenza, poi ci sarà quella fase di mercato dove dovremo provare a fare dei piccoli correttivi, identificare il modulo sul quale lavorare“.

Si precisa il modulo di gioco:3-5-2? Diciamo che non dovrebbero esserci più equivoci, partiremo così e lo porteremo fino alla fine del campionato e ne arriveranno altri funzionali a quello che cerca Marco (Baroni), giusto che chi dev’essere valorizzato vada a giocare per far vedere“.

Petrachi conclude: “Io sono uno che non molla mai, tutti devono avere l’ambizione di essere giocatori da Toro, non è un club come tutti gli altri“.

 

