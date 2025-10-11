Torino, occhi su Amaury Morales del Cruz Azul per il futuro
Torino, scouting su Amaury Morales
Il Torino continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano e, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Amaury Morales, esterno messicano classe 2005 di proprietà del Cruz Azul. L’osservatore granata Enrico Paresce ha seguito da vicino il talento durante i recenti Mondiali Under 20 in Cile, nell’ambito di una missione di scouting mirata a individuare prospetti interessanti per il futuro.
Profilo giovane e in crescita
Morales è considerato un calciatore dalle qualità tecniche interessanti, ma ancora in fase di sviluppo. Il suo contratto con il Cruz Azul scade nel 2029, il che rende complicata una trattativa immediata, anche se il valore di mercato del giocatore è stimato da Transfermarkt intorno ai 2 milioni di euro. Una cifra accessibile, ma destinata a crescere in base al percorso di crescita del calciatore.
Concorrenza europea
Il Torino non è l’unico club interessato. Anche i Rangers e l’Espanyol avrebbero manifestato interesse per Morales, segno che il suo nome ha già iniziato a circolare nel panorama europeo. Per i granata, la sfida sarà anticipare la concorrenza e capire se investire su un talento che potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva.
L’attenzione del Torino al mercato dei giovani conferma la strategia della società: puntare su profili emergenti da valorizzare in Serie A.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo