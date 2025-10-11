Torino, occhi su Amaury Morales del Cruz Azul per il futuro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Torino, scouting su Amaury Morales

Il Torino continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano e, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Amaury Morales, esterno messicano classe 2005 di proprietà del Cruz Azul. L’osservatore granata Enrico Paresce ha seguito da vicino il talento durante i recenti Mondiali Under 20 in Cile, nell’ambito di una missione di scouting mirata a individuare prospetti interessanti per il futuro.

Profilo giovane e in crescita

Morales è considerato un calciatore dalle qualità tecniche interessanti, ma ancora in fase di sviluppo. Il suo contratto con il Cruz Azul scade nel 2029, il che rende complicata una trattativa immediata, anche se il valore di mercato del giocatore è stimato da Transfermarkt intorno ai 2 milioni di euro. Una cifra accessibile, ma destinata a crescere in base al percorso di crescita del calciatore.

Concorrenza europea

Il Torino non è l’unico club interessato. Anche i Rangers e l’Espanyol avrebbero manifestato interesse per Morales, segno che il suo nome ha già iniziato a circolare nel panorama europeo. Per i granata, la sfida sarà anticipare la concorrenza e capire se investire su un talento che potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva.

L’attenzione del Torino al mercato dei giovani conferma la strategia della società: puntare su profili emergenti da valorizzare in Serie A.

