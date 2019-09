Torino, Nkoulou separato in casa: ora le scuse altrimenti sarà tribuna

TORINO NKOULOU - Il club si aspetta le scuse altrimenti starà fuori. Mazzarri: "Non prego nessuno per giocare"

TORINO NKOULOU – Si è chiuso il mercato ma non il caso N’Koulou in casa Torino. La rottura è avvenuta qualche settimana fa con il calciatore che ha chiesto espressamente di essere ceduto, senza venire accontentato dal Toro. Si è arrivati allo strappo.

Il camerunense alla vigilia della prima giornata di campionato, aveva chiesto a Mazzarri di non giocare perchè non abbastanza concentrato sul Torino a causa di alcune sirene di mercato. Sirene che pareva portassero alla Roma del ds Petrachi che sembrava aver individuato in lui l’ultimo tassello per completare la difesa giallorossa. I capitolini hanno però smentito tale ipotesi e infatti a Roma alla fine è sbarcato Smalling.

TORINO NKOULOU – Lo strappo, dicevamo, non si è ancora ricucito e chissà se mai lo sarà. Il club granata infatti ora si aspetta le scuse del proprio difensore, che intanto si allena a parte secondo quanto riporta toronews.net. Scuse che farebbero comodo a tutti. In primis al giocatore stesso, costretto in ogni caso a restare in Piemonte fino a gennaio, quando riaprirà il mercato di riparazione.

Qualora queste scuse non dovessero arrivare, Nkoulou continuerebbe a non essere convocato da Mazzarri che d’altronde, negli scorsi giorni, è stato chiaro: “Io non prego nessuno per giocare”. Il classe ’90 deve dimostrare di credere ancora nel progetto, altrimenti ad attenderlo ci sarà la tribuna.