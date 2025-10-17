Torino-Napoli, Conte: “Sette partite in tre settimane, curiosi di capire la risposta; McTominay? Cambiato status. Si gioca tanto, per questo le rose…”
Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Napoli contro il Torino. Le sue dichiarazioni principali:
“Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior arte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tonano bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti e il reinserimento nel gruppo e preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo, già tre-quattro allenamenti che fa con noi ed è recuperato, Matteo (Politano) è tornato in gruppo, Lobotka ha iniziato la fase di recupero. L’obiettivo è vedere che risposte diamo a giocare sette partite nel giro di ventidue giorni, ci sarà un dispendio di energie importanti, delle rotazioni e ci sarà il bisogno di tutti, siamo curiosi di vedere che tipo di risposta daremo dopo questo tour de force“.
Il Torino: “Cercheremo di proporre sempre, a volte si vede l’ultima partita, abbiamo due soluzioni di gioco ben definite e chiare, la rosa è stata strutturata in base a queste situazioni. Qualsiasi squadra affronta il Napoli con lo Scudetto sulla maglia e le motivazioni saranno sempre al mille per mille, sarà una partita difficile, conosco l’ambiente, una squadra gloriosa, di tradizione, buonissima squadra e un allenatore come Marco Baroni, l’anno scorso la Lazio è stata una nostra bestia nera, domani sarà però un’altra partita“.
I tanti infortuni generali: “Più giochi, più c’è il rischio, inevitabile, hai meno possibilità di allenarti e aumentano gli infortuni muscolari. Ci si lamenta perché si gioca tanto ma è come un cane che si morde la coda, per questo servono rose profonde e ampie“.
Conte conclude: “Neres? Ormai lo conosco, ha contributo in maniera importante alla vittoria dello Scudetto, Noah (Okafor) si sta ambientando e sta cercando di capire cosa vogliamo da lui sia a livello singolo che di partecipazione collettiva, lavora e si applica, avrà le sue chance per integrarsi. Bisogna continuare a lavorare con serietà e voglia, avere pazienza, sia lui che io. Billy Gilmour sostituto di Lobotka? Completa fiducia, ha sempre risposto presente, trovare un altro in questa rosa diventa difficile, hanno caratteristiche diverse. McTominay? Il discorso di Scott è molto semplice, ha cambiato status, l’anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato, da underdog che non giocava al Manchester United ha cambiato status, si è adattato a tutto, inevitabile oggi viene visto in maniera diversa e anche con accorgimenti diversi“.
Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club azzurro.
