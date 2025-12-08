Torino Milan, probabili formazioni e indicazioni tv per il posticipo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Torino Milan, sfida ad alta tensione allo Stadio Olimpico Grande Torino

Il posticipo delle 20.45 mette di fronte torino e milan, un confronto che arriva in un momento cruciale per entrambe. I granata di Baroni cercano una risposta immediata dopo la sconfitta con il lecce, mentre i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri devono ancora gestire una lista di indisponibili che condiziona le scelte di formazione. La gara promette equilibrio e intensità, con due allenatori chiamati a trovare soluzioni efficaci in un contesto tattico complesso.

Le probabili formazioni

Il Torino dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2. In porta spazio a Israel, protetto da Tameze, Maripan e Coco. Sugli esterni agiscono Pedersen e Lazaro, mentre in mezzo ci saranno Casadei e Asllani. A supporto del tandem offensivo composto da Adams e Zapata, agirà Vlasic tra le linee.

Il Milan risponde con un 3-5-2. Davanti a Maignan troveremo Tomori, Gabbia e Pavlovic. Larga la cerniera di centrocampo, con Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi. In attacco, spazio alla coppia Nkunku–Leao, chiamata a guidare la manovra rossonera in un contesto sempre impegnativo.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Dove vedere la partita

Torino Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky 4K. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sull’app di DAZN.