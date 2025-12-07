Torino-Milan, Allegri: “Serve partita solida in un campo difficile, periodo importante per la classifica”
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della trasferta del Milan contro il Torino, quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossonero in conferenza stampa:
“Bisogna essere pronti a fare una partita solida, ci sono dei numeri da invertire, a Torino negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte e bisogna affrontarla con grande umiltà, una squadra con valori tecnici importanti, molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è complicato e difficile, vengono da risultati negativi e bisogna fare una partita molto concreta avendo chiaro l’obiettivo; da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo dove la classifica verrà delineata, bisognerà essere bravi a rimanere all’interno delle prime quattro posizioni.
Ci sono tante squadre in pochi punti sia davanti che in fondo alla classifica, è una anomalia, poi si allungherà e bisogna avere la forza di rimanere lì; è una partita molto importante per la classifica“.
Gli indisponibili: “Speriamo di avere Gimenez al più presto possibile; Pulisic ha avuto un attacco di febbre, gli altri stanno tutti bene; Fofana speriamo di averlo con il Sassuolo“.
Dall’eliminazione in Coppa Italia al campionato: “Non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato, dev’essere vista una opportunità di miglioramento“.
La mancanza dei gol dei centrocampisti: “No, eravamo partiti bene con Loftus-Cheeck a Lecce e poi ci siamo fermati, arriveranno e dobbiamo migliorare sulle palle inattive. Importante giocare partite da squadra“.
