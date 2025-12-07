 Salta al contenuto

Torino-Milan, Allegri: “Serve partita solida in un campo difficile, periodo importante per la classifica”

Alessandro Collu
Milan Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della trasferta del Milan contro il Torino, quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossonero in conferenza stampa:

Bisogna essere pronti a fare una partita solida, ci sono dei numeri da invertire, a Torino negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte e bisogna affrontarla con grande umiltà, una squadra con valori tecnici importanti, molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è complicato e difficile, vengono da risultati negativi e bisogna fare una partita molto concreta avendo chiaro l’obiettivo; da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo dove la classifica verrà delineata, bisognerà essere bravi a rimanere all’interno delle prime quattro posizioni.
Ci sono tante squadre in pochi punti sia davanti che in fondo alla classifica, è una anomalia, poi si allungherà e bisogna avere la forza di rimanere lì; è una partita molto importante per la classifica“.

Gli indisponibili:Speriamo di avere Gimenez al più presto possibile; Pulisic ha avuto un attacco di febbre, gli altri stanno tutti bene; Fofana speriamo di averlo con il Sassuolo“.

Dall’eliminazione in Coppa Italia al campionato:Non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato, dev’essere vista una opportunità di miglioramento“.

La mancanza dei gol dei centrocampisti:No, eravamo partiti bene con Loftus-Cheeck a Lecce e poi ci siamo fermati, arriveranno e dobbiamo migliorare sulle palle inattive. Importante giocare partite da squadra“.

