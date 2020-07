Torino Lille Lyanco, i francesi pensano al difensore granata TORINO LILLE LYANCO – Con il Napoli forte su Gabriel Magalhaes, e così il Lille pensa al sostituto del difensore con un suo connazionale, ovvero Lyanco del Torino. Il giocatore brasiliano era rientrato in granata dopo gli ultimi e ottimi sei mesi della scorsa stagione in prestito al Bologna. Così riferisce “Sky Sport“: “Il Lille guarda anche all’Italia per sistemare la sua difesa. E per un ’97 brasiliano che potrebbe uscire (Gabriel verso il Napoli), ce ne sarebbe un altro a entrare. Si tratta di Lyanco, difensore del Torino che sta trovando meno spazio rispetto a quello che si poteva aspettare. Durante l’anno, il giocatore è stato impiegato 12 volte, di cui due nelle ultime gare, vale a dire contro Lazio e Juventus (grave l’errore che ha portato al primo gol di Dybala nel derby). Troppo poco rispetto a quello che pensava: e nonostante il rinnovo di solo un anno fa, ci sono comunque possibilità che a fine stagione lasci i granata“. TORINO LILLE LYANCO – “Proprio i francesi stanno visionando le sue partite, avendolo inserito in una rosa di nomi potenzialmente validi per il prossimo campionato. Sabato scorso, durante la partita contro la Juventus, gli osservatori del Lille sono stati al lavoro per stilare un nuova relazione sul giocatore“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

