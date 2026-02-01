 Salta al contenuto
Torino-Lecce, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La domenica della 23ª giornata di Serie A si apre con il lunch match dell’Olimpico Grande Torino, dove Torino e Lecce si affrontano in una sfida delicata per classifica e ambizioni. Fischio d’inizio alle 12.30, con entrambe le squadre chiamate a dare continuità al proprio percorso in campionato. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le scelte del Torino

Marco Baroni conferma il 3-5-2, puntando su solidità e fisicità. In porta c’è Paleari, protetto dal terzetto difensivo composto da Marianucci, Maripan e Coco. Sulle corsie laterali spazio a Pedersen e Lazaro, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo qualità e dinamismo con Vlasic, Ilkhan e Casadei, mentre in attacco la coppia formata da Zapata e Adams promette peso e profondità.

La risposta del Lecce

Il Lecce di Eusebio Di Francesco risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, linea difensiva con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Davanti alla difesa agiscono Coulibaly e Ramadani, incaricati di dare equilibrio. Sulla trequarti Pierotti, Gandelman e Sottil supportano l’unica punta Cheddira, riferimento centrale dell’attacco salentino.

Torino-Lecce, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Torino-Lecce: dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dal pre-partita e calcio d’inizio alle 12.30. Il match sarà visibile tramite app DAZN su smart tv, su Sky Q oppure attraverso il canale DAZN disponibile su Sky con abbonamento dedicato. Una sfida da seguire con attenzione, perché in palio ci sono punti pesanti per la corsa alla salvezza.

