Torino – Lazio 3-1, i granata chiudono con una vittoria

Il Torino segna tre gol e termina il campionato al settimo posto. Immobile ritrova il gol

Termina la partita tra Torino e Lazio. I granata vincono per 3-1 e chiudono questo campionato al settimo posto con 63 punti. Un match a ritmi non troppo elevati, con le due squadre che si presentano davanti alla porta avversaria una volta ciascuna, nel primo tempo. Tutto cambia, però, nella ripresa. Il Torino passa in vantaggio al 51′ con Iago Falque e raddoppia dopo soli due minuti con Sasa Lukic. Al 58′ Inzaghi effettua un cambio ed entra Durmisi, che dopo pochi minuti ha una grande occasione, ma non trova il gol. Al 66′ Ciro Immobile ritrova il gol e accorcia le distanze. Ma a 10 minuti dal fischio finale è De Silvestri a ipotecare il risultato e regalare tre punti ai suoi. Finisce il campionato per le due squadre. Lazio in Europa League e Torino in attesa di una decisione riguardante il Milan.

TABELLINO

Torino: Sirigu; Izzo (84′ Moretti), N’Koulou, Bremer (79′ Rincon); De Silvestri, Meite, Lukic, Ola Aina; Baselli, Iago Falque (69′ Zaza); Belotti.

A disp.: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Moretti, Singo, Berenguer, Rincon, Damascan, Millico, Zaza.

All.: Mazzarri.

Lazio: Proto; Bastos, Acerbi, Radu (82′ Capanni); Romulo, Parolo, Badelj, Jordao (58′ Durmisi), Lulic; Cataldi; Immobile.

A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Durmisi, Capanni, Cerbara.

All.: Inzaghi.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Capanni (Lazio)