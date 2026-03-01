Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Le mosse di D’Aversa

La 27ª giornata di Serie A propone il confronto tra Torino e Lazio, snodo importante per ambizioni europee e continuità di rendimento. I granata cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico.

Mister D’Aversa punta su Simeone come terminale offensivo. Alle sue spalle agirà Vlasic, chiamato a cucire il gioco tra centrocampo e attacco, mentre in regia sarà Prati a dettare tempi e geometrie. La difesa sarà guidata da Maripan, con Paleari confermato tra i pali. Sulle corsie esterne spazio a Lazaro e Obrador, con Pedersen pronto a subentrare. Assente per squalifica Ilkhan, pedina che avrebbe garantito rotazioni preziose in mediana.

Le scelte di Sarri

In casa Lazio, Sarri deve gestire le energie in vista anche della Coppa Italia. Restano fuori Basic e Gila, ancora in fase di recupero, mentre non figura tra i convocati Maldini, frenato da un fastidio alla caviglia.

Al centro della difesa occasione per Provstgaard. In mediana torna titolare Cataldi, complice l’infortunio alla spalla di Rovella. In avanti, Zaccagni sarà gestito con cautela: possibile staffetta con Noslin. Come riferimento centrale dovrebbe partire Ratkov, chiamato a garantire profondità e presenza in area.

Dove vederla in tv

Torino-Lazio sarà trasmessa su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport 1 e Sky Calcio.