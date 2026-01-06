Torino-Lazio, asse dei portieri: Mandas piace a Baroni

Il Torino guarda con attenzione in casa Lazio per rinforzare il reparto dei portieri. Secondo Sky Sport, il nome in cima alla lista è quello di Christos Mandas, profilo che intriga per età, margini di crescita e per un fattore chiave: la fiducia totale di Marco Baroni.

Mandas, un profilo che Baroni conosce bene

Il tecnico granata ha già lavorato con Mandas alla Lazio, dimostrando di credere nelle sue qualità e concedendogli spazio quando possibile. A Torino, il portiere greco avrebbe l’opportunità di rimettersi al centro del progetto, dopo una stagione 2025/2026 senza presenze in Serie A. Un dato che pesa, ma che non cancella il valore di un classe 2001 già nel giro della nazionale maggiore della Grecia.

L’ipotesi di scambio con Israel

Sul tavolo c’è una soluzione che potrebbe accontentare entrambe le società. La Lazio valuta uno scambio di portieri che porterebbe Franco Israel a Roma e Mandas sotto la Mole. I dialoghi sono avviati e la sensazione è che nei prossimi giorni possa emergere una linea più chiara sulla fattibilità dell’operazione.

Valutazioni economiche e concorrenza

Secondo Transfermarkt, Mandas ha un valore di mercato di 5 milioni di euro, ma la richiesta della Lazio a fine 2025 oscillava tra i 10 e i 15 milioni. Una forbice che spiega perché lo scambio venga considerato una strada concreta. Sullo sfondo restano Genoa e Juventus, ma il Torino può giocare la carta Baroni.

Per Mandas sarebbe un rilancio vero. Per il Torino, una scommessa ragionata.