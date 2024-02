Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa per affrontare il tema relativo al mercato condotto dal club: le parole

Il treno Europa, per il Torino di Ivan Juric, passerà inevitabilmente dalla sfida tutta granata tra i padroni di casa e la Salernitana di Filippo Inzaghi, ultima in classifica. La ghiottissima occasione per agganciare la zona europea e approfittare della sfida tra Atalanta e Lazio, rappresenterà uno snodo fondamentale per la stagione del Toro, che proverà ad incornare i campani nella sfida casalinga e raggiungere il quarto risultato utile consecutivo, il quinto nelle ultime sei gare. Ivan Juric cercherà sostanziale aiuto anche dal mercato condotto dal club di Cairo, con il quale i patti erano già chiari:

“Abbiamo parlato e mi è stato messo in chiaro, fin da subito, che non c’erano molti soldi da investire. L’ambiente è sereno e continueremo ad affrontare con fiducia il resto della stagione”, ha ribadito il tecnico croato. Nel corso della sessione invernale, gli innesti di Okereke, Masina, Lovato e Kabic forniranno più scelte a disposizione di Juric, il cui rapporto con la proprietà in ottica mercato ha vissuto diversi momenti controversi sotto la sua gestione.

Torino, Juric si accontenta del mercato: “Non potevamo investire…”

Il colpo più importante per i granata, senza dubbio, riguarda la permanenza di Buongiorno, capitale e leader della retroguardia difensiva trattenuto in rosa nonostante diversi assalti provenienti da club come Milan, Napoli e Bayern Monaco. Ora, è il momento di remare tutti nella stessa direzione verso la conquista dell’Europa: Ivan Juric spegne sul nascere gli ipotetici dibattiti sul mercato condotto dai granata.

Oltre all’articolo: “Torino, Juric si accontenta del mercato: “Non potevamo investire…”, leggi anche: