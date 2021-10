TORINO INTERVISTA RODRIGUEZ – Intervistato da “La Gazzetta dello Sport“, Ricardo Rodriguez parla in vista del derby della Mole tra Juventus e Torino.

Così l’esterno granata: “Il morale è alto, siamo consapevoli che dobbiamo riscattare gli ultimi due anni non belli. Ma c’è qualità nella squadra, abbiamo giocatori forti ed esperti: siamo partiti bene, ma possiamo crescere ancora tanto e abbiamo le potenzialità per scalare la classifica. Dobbiamo ancora migliorare qualcosina, ma si può fare. Si potrà fare una bella stagione. Il vento sta cambiando, merito anche dell’allenatore“.

TORINO INTERVISTA RODRIGUEZ – Prosegue: “Con la Lazio e a Venezia meritavamo di vincere. Diciamo che, oggi, siamo un po’ in credito con la fortuna. Sarà senza dubbio un derby difficile, tra l’altro contro una Juventus che ha iniziato a fare bene, ma di fronte ci sarà un Toro pronto“.

Infine: “Il derby di Torino è una sfida dall’importanza superiore sia per noi sia per la nostra gente. Io vivo in centro, anche se sto poco in giro, ma sento che la città si aspetta un bel Toro. Se riusciremo a ridurre quei piccoli errori, potremmo farcela. Siamo già sulla strada giusta“.

