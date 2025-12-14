Torino, idea Noslin: ritorno con Baroni e ipotesi scambio con Ilic

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il nome nuovo per l’attacco granata

Il Torino valuta con attenzione una nuova opportunità di mercato che porta a Tijjani Noslin. L’attaccante, tramite il proprio entourage, avrebbe iniziato a guardarsi attorno nelle ultime settimane alla ricerca di un contesto più favorevole. Tra le ipotesi, quella granata resta viva, anche per un legame tecnico che potrebbe fare la differenza.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il fattore Baroni nella trattativa

A rendere concreta la pista è la presenza di Marco Baroni, allenatore che conosce bene Noslin e ne apprezza duttilità e capacità di attaccare la profondità. Un eventuale ricongiungimento rappresenterebbe una garanzia tattica per il Torino, alla ricerca di soluzioni offensive più continue nella stagione in corso di Serie A.

L’ipotesi scambio con Ivan Ilic

Sul tavolo c’è un’idea precisa: uno scambio che coinvolgerebbe anche Ivan Ilic, centrocampista serbo del Torino. La formula allo studio sarebbe quella del doppio prestito secco, senza esborso economico immediato. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di coprire esigenze tecniche specifiche, mantenendo flessibilità futura.

Prestazioni e riflessioni in corso

Va però registrato un elemento di cautela. Le recenti prestazioni di Noslin stanno inducendo riflessioni più approfondite, rendendo lo scambio meno scontato rispetto alle prime valutazioni. Resta comunque una delle opzioni preferite per rinforzare il centrocampo e riequilibrare la rosa.

Il dialogo è aperto. Il Torino osserva, Baroni riflette e il mercato può ancora cambiare le carte in tavola.