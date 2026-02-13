Torino, idea Icardi: ritorno possibile in Serie A

Suggestione di mercato

Il nome è di quelli che accendono il dibattito. Secondo Tuttosport, il Torino starebbe valutando la possibilità di riportare Mauro Icardi in Serie A nella prossima stagione. Un’idea che nasce da un’opportunità concreta: l’attaccante argentino non rinnoverà con il Galatasaray e si libererà a parametro zero al termine dell’annata.

Uno scenario che cambia prospettive e strategie. Perché il cartellino non sarebbe un ostacolo, ma resterebbe il nodo dell’ingaggio.

I numeri dell’operazione

Icardi era stato acquistato dal Paris Saint-Germain nel 2023 per 10 milioni di euro e percepisce attualmente uno stipendio netto da circa sei milioni annui. Cifre importanti per il bilancio granata, che dovrebbe studiare una formula sostenibile, magari con un contratto strutturato su bonus e incentivi.

Dal canto suo, l’attaccante starebbe riflettendo sull’ipotesi di lasciare la Turchia. Tornare in Italia significherebbe riaprire un capitolo significativo della sua carriera.

Un profilo che divide

Il Torino è alla ricerca di un centravanti di esperienza, capace di garantire peso offensivo e personalità: Icardi, al netto delle vicende extra campo, resta un finalizzatore puro, con un fiuto del gol che in Serie A ha già fatto la differenza.

Al momento si tratta di una pista esplorativa. Ma l’idea esiste. E in un mercato sempre più attento alle occasioni, il nome di Mauro Icardi torna a circolare con forza.