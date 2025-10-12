Torino, idea Icardi per gennaio: contatti in vista con l’agente
Torino a caccia di rinforzi in attacco
ICARDI TORINO – Il Torino sta vivendo una stagione complicata, ben lontana dalle ambizioni estive di lottare per l’Europa. Con la squadra di Marco Baroni che galleggia appena sopra la zona retrocessione, la dirigenza granata sta programmando un intervento deciso nel mercato invernale. La priorità è chiara: rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di esperienza e carisma.
Icardi obiettivo principale
Il nome in cima alla lista è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, 32 anni, è legato al Galatasaray fino al giugno 2026, ma con un contratto in scadenza a fine stagione e una situazione in evoluzione potrebbe considerare il ritorno in Serie A. Il club turco non ostacolerebbe un’eventuale trattativa a fronte di un’offerta congrua.
Contatti con l’entourage
Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Torino ha già programmato un incontro con l’agente di Icardi nelle prossime settimane. L’obiettivo è capire margini e condizioni di un possibile trasferimento a gennaio. Il valore di mercato dell’attaccante, stimato attorno agli 8 milioni di euro, lo rende un obiettivo potenzialmente accessibile, anche se resta da chiarire la questione ingaggio.
Per i granata si tratterebbe di un innesto di grande impatto, capace di alzare il livello tecnico e mentale di una squadra che ha bisogno di gol e personalità per risollevarsi in classifica.
