Torino-Genoa, dove vedere la partita: orari e curiosità del match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025 · Aggiornato il 26 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Torino-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Torino e Genoa, valida per l’8ª giornata di Serie A, si giocherà oggi alle ore 12.30. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, accessibile anche tramite l’app integrata nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q e Sky Glass che dispongono anche di un abbonamento DAZN potranno seguire la gara utilizzando il comando vocale “Apri DAZN”.

Sarà possibile vedere Torino-Genoa anche sul canale DAZN presente al numero 214 del telecomando Sky. Per attivare la visione, è necessario aderire all’opzione “DAZN su Sky”, sottoscrivibile direttamente dal sito dazn.com/sky.

Statistiche e curiosità sul match

Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8 vittorie, 5 pareggi). L’unico successo del Grifone nel periodo risale al 18 marzo 2022, quando al Ferraris vinse 1-0 con un gol di Manolo Portanova.

Le due squadre hanno pareggiato gli ultimi tre confronti diretti e non hanno mai registrato quattro pareggi consecutivi nella massima serie. I granata hanno evitato la sconfitta in 40 degli ultimi 41 confronti casalinghi contro il Genoa, con l’unica vittoria esterna dei liguri datata 24 maggio 2009.

Forma attuale e numeri chiave

Dopo il successo per 1-0 sul Napoli, il Torino punta a due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dal marzo scorso. I granata hanno già ottenuto tre clean sheet in sette gare di Serie A, segnale di una solidità ritrovata.

Il Genoa, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nella storia del club, solo nel campionato 1976/77 il Grifone non riuscì a vincere nessuna delle prime otto partite, pur chiudendo al decimo posto.

LEGGI ANCHE: