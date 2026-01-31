Torino, doppia ufficialità: Marianucci e Kulenovic vestono granata

Il mercato del Torino è entrato definitivamente nel vivo. Dopo settimane di attesa e manovre sottotraccia, il club granata ha ufficializzato gli arrivi di Luca Marianucci e Sandro Kulenovic, due innesti mirati per reparti che avevano urgente bisogno di rinforzi. Le operazioni si inseriscono in un quadro più ampio di cambiamenti, tra cessioni già definite e trattative ancora aperte, che stanno ridisegnando il volto della squadra. Il lavoro del ds Petrachi prende forma, con l’obiettivo di dare a Baroni una rosa più completa ed equilibrata.

Marianucci, qualità al servizio di una difesa in crisi

L’arrivo di Marianucci risponde a una necessità chiara: sistemare una difesa che nelle prime 22 giornate ha mostrato fragilità evidenti. Il centrale classe 2004 arriva dal Napoli con la formula del prestito secco, soluzione che la dirigenza granata ha inizialmente provato a rendere un diritto di riscatto ma che è diventata inevitabile dopo il mancato tesseramento di Tchoca e il blocco della pista Jappert.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, porta con sé duttilità e una discreta esperienza maturata nella massima serie. Si tratta di un difensore pulito nelle letture, efficace nell’uno contro uno e abituato a impostare dal basso, caratteristiche che torneranno utili nello scacchiere di mister Baroni. La sua conoscenza di Ismajli, con cui ha già fatto coppia proprio ad Empoli, può inoltre facilitare l’inserimento immediato. Il centrale toscano rappresenta un rinforzo funzionale, una risposta concreta a un’emergenza che il Toro non poteva più rimandare.