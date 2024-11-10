Torino, crollo dopo l’infortunio di Zapata: i numeri
TORINO INFORTINIO ZAPATA – All’inizio dello scorso ottobre, in occasione della gara in casa dell’Inter, Duvan Zapata, bomber e capitano del Torino, aveva subito il grave infortunio della rottura del legamento crociato con conseguente stagione finita.
In quel momento, i granata di Paolo Vanoli erano secondi in classifica a 11 punti.
TORINO INFORTUNIO ZAPATA – Nelle successive cinque gare è arrivata una solo vittoria, due venerdì fa contro il Como, e ben quattro sconfitte, l’ultima ieri sera nel derby della Mole.
TORINO INFORTUNIO ZAPATA
Lo stesso Vanoli ha ammesso ieri sera a Sky Sport dopo il derby contro la Juventus: “Purtroppo sono cambiate delle dinamiche, dobbiamo resettare e capire la nostra situazione con grande umiltà. Il nostro vero campionato comincia dopo la sosta“.
