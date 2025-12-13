Torino-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Torino-Cremonese, sfida chiave all’Olimpico Grande Torino

La 15ª giornata di Serie A propone una gara che vale punti pesanti in chiave classifica. Allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Cremonese, confronto tra due squadre alla ricerca di continuità e certezze. I granata vogliono sfruttare il fattore campo, i grigiorossi puntano a dare sostanza a un percorso finora molto positivo.

Le scelte di Baroni tra recuperi e ballottaggi

In casa Torino, Marco Baroni ritrova Ilic, Simeone e Ismajli. Proprio quest’ultimo può partire titolare nella difesa a tre, complice una condizione non ottimale di Tameze. In attacco si va verso la conferma della coppia Adams-Zapata, con Simeone pronto a incidere a gara in corso. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Casadei e Anjorin, mentre sulle corsie agiranno Pedersen e Lazaro.

Cremonese, Nicola ritrova Pezzella

Sul fronte Cremonese, Davide Nicola recupera Pezzella, ristabilito dopo l’influenza e candidato a presidiare la fascia sinistra. A destra si contendono una maglia Zerbin e Barbieri. In mezzo il riferimento sarà Bondo, mentre davanti spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy. In difesa guida Baschirotto, tra i pali confermato Audero.

Torino-Cremonese, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Dove vedere Torino-Cremonese in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle ore 15. Disponibile su app per smart tv, Sky Q e sul canale DAZN attivabile tramite decoder Sky.