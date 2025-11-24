Torino Como, probabili formazioni e scelte decisive dei tecnici

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Torino alla ricerca di equilibrio

La sfida tra Torino e Como offre un confronto ricco di spunti. Nei granata pesa l’assenza di Giovanni Simeone, fuori per infortunio. Il tecnico Marco Baroni rilancia Duván Zapata dal primo minuto accanto ad Adams, puntando su fisicità e presenza in area. A centrocampo la regia sarà affidata ad Asllani, supportato da Casadei e Vlasic. Sulle corsie Pedersen e Lazaro appaiono favoriti, mentre in difesa il blocco Ismajli, Coco e Maripan sembra confermato. Tra i pali, Paleari insidia il recuperato Israel.

Como senza Diao e con dubbi in avanti

Il Como di Cesc Fabregas arriva al match con l’assenza pesante di Diao. Sulle fasce offensive spazio a Rodriguez e Addai, in vantaggio su Kuhn. Sulla trequarti agirà Nico Paz, mentre il ruolo di terminale offensivo vede Morata in competizione con Douvikas. In mezzo al campo toccherà a Da Cunha e Perrone, mentre in difesa Kempf cerca una maglia da titolare al posto di Ramon. Tra i pali il candidato numero uno resta Butez.

Torino-Como, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere Torino Como

Il match tra Torino e Como, in programma alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

