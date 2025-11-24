Torino Como, probabili formazioni e scelte decisive dei tecnici
Foto © Stefano D’Offizi
Torino alla ricerca di equilibrio
La sfida tra Torino e Como offre un confronto ricco di spunti. Nei granata pesa l’assenza di Giovanni Simeone, fuori per infortunio. Il tecnico Marco Baroni rilancia Duván Zapata dal primo minuto accanto ad Adams, puntando su fisicità e presenza in area. A centrocampo la regia sarà affidata ad Asllani, supportato da Casadei e Vlasic. Sulle corsie Pedersen e Lazaro appaiono favoriti, mentre in difesa il blocco Ismajli, Coco e Maripan sembra confermato. Tra i pali, Paleari insidia il recuperato Israel.
Como senza Diao e con dubbi in avanti
Il Como di Cesc Fabregas arriva al match con l’assenza pesante di Diao. Sulle fasce offensive spazio a Rodriguez e Addai, in vantaggio su Kuhn. Sulla trequarti agirà Nico Paz, mentre il ruolo di terminale offensivo vede Morata in competizione con Douvikas. In mezzo al campo toccherà a Da Cunha e Perrone, mentre in difesa Kempf cerca una maglia da titolare al posto di Ramon. Tra i pali il candidato numero uno resta Butez.
Torino-Como, le probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.
Dove vedere Torino Como
Il match tra Torino e Como, in programma alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League