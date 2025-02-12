Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 12 Febbraio 2025 · Aggiornato il 12 Febbraio 2025

Torino Casadei – Dopo un lungo inseguimento durato per tutto il mese di Gennaio il Torino è riuscito ad acquistare Cesare Casadei: il centrocampista italiano ex Chelsea è stato corteggiato da Napoli e Lazio, alla fine però ha scelto la maglia granata. Casadei si è presentato tramite il canale Youtube del nuovo club.

Felicità – “Sono molto contento di essere arrivato, di essere qua, non vedo l’ora di iniziare. Non è il primo anno che cerco di tornare in Italia, l’interesse del Torino c’è da tanto quindi ho sempre spinto per venire qua. Quando ho saputo che c’era la possibilità non ho esitato quindi sono molto contento. La prima voce era già un paio di anni fa, addirittura prima che andassi al Chelsea c’era già l’interesse del Torino, poi le cose sono andate diversamente però, anche grazie al presidente che ha fatto sì che potessi arrivare. Sono veramente molto contento”.

Torino, Casadei è pronto: “Grande emozione”

Lungo inseguimento – “L’ultimo mese è stato un po’ travagliato. Comunque sia io sono sempre rimasto fiducioso perché ho sempre sentito la fiducia della società, del direttore, del presidente e del mister. Ovviamente non è stato facile ma l’importante è che sia arrivato qua. Ho provato emozioni grandissime perché siamo riusciti a mettere la parola fine a questa trattativa che è durata molto. Percepisci la storia di questa società dal primo momento in cui entri al Filadelfia o qui allo stadio con tutte le foto del Grande Torino. Di conseguenza ti dà un motivo di orgoglio l’indossare questa maglia”.

Su Vanoli – “Vanoli? Io giocavo in primavera ai tempi, qualche volta è capitato che mi allenassi con la prima squadra. Lui era l’allenatore in seconda quindi si occupava molto di noi giovani, si prendeva cura di noi, mi ha fatto subito una bella impressione”.

