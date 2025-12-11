Torino, Cairo: “Petrachi porta fiducia e motivazioni. Mercato e obiettivi…”
Oltre alla dichiarazioni nella giornata del ritorno a Torino di Gianluca Petrachi in conferenza stampa e ai microfoni Sky Sport, è stato intervistato anche il presidente Urbano Cairo. Le dichiarazioni principali del numero uno granata:
“Abbiamo avuto un lungo periodo di lavoro insieme, è arrivato nel 2019, cose positive, giocatori giovani, affamati e con grande potenziale e poi lui è un grande motivatore, un bel rapporto con i giocatori, infonde fiducia e mi aspetto che sia quello che io conosco. Ci siamo ritrovati e l’ho trovato sempre carico, motivato, voglioso di fare bene“.
Il mercato: “A gennaio faremo un ragionamento per fare gli interventi utili per la squadra e vedere se qualcuno può essere mandato a giocare oppure no, la creatività e avere idee servono nel calcio e in tutte le attività, quando è funzionale all’ottenimento dei risultati e portare giocatori di fame e caratteristiche che cerchiamo”.
L’obiettivo del Torino: “Importante riprendere la compattezza, abbiamo davanti partite impegnative ed è fondamentale fare bene step by step, poi vediamo dove siamo“.
