Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”

Alessandro Collu · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Urbano Cairo, presidente del Torino è stato intervistato da Sky Sport a margine della presentazione del Giro d’Italia. Così il numero uno granata:

“Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte, dobbiamo rimboccarci le maniche e recuperare quel tipo di gioco e compattezza delle sei partite dove abbiamo fatto punti e facendo sempre molto bene; un Torino che ha fatto cleen sheet contro attacchi come Bologna, Roma, Juve, partite anche impegnative e non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo con il Como, dobbiamo lavorarci in questi giorni ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra“.

I piemontesi ospiteranno il Milan nel prossimo turno di campionato.

