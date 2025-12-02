Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
Urbano Cairo, presidente del Torino è stato intervistato da Sky Sport a margine della presentazione del Giro d’Italia. Così il numero uno granata:
“Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte, dobbiamo rimboccarci le maniche e recuperare quel tipo di gioco e compattezza delle sei partite dove abbiamo fatto punti e facendo sempre molto bene; un Torino che ha fatto cleen sheet contro attacchi come Bologna, Roma, Juve, partite anche impegnative e non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo con il Como, dobbiamo lavorarci in questi giorni ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra“.
Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.
I piemontesi ospiteranno il Milan nel prossimo turno di campionato.
OLTRE A TORINO, CAIRO...”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
- Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
- Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
- Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
- Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
- Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”