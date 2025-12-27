Torino-Cagliari, probabili formazioni e diretta tv

Una partita che pesa nella corsa salvezza

Il sabato della 17ª giornata di Serie A propone Torino-Cagliari, in programma alle 15 all’Olimpico Grande Torino. Una sfida delicata, con entrambe le squadre chiamate a fare punti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Le scelte del Torino di Baroni

Nel Torino, Marco Baroni sembra intenzionato a confermare il tandem offensivo formato da Duvan Zapata e Che Adams, con Giovanni Simeone pronto a subentrare. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Gvidas Gineitis e Cesare Casadei per affiancare Kristjan Asllani e Nikola Vlasic, mentre sugli esterni agiranno Marcus Pedersen e Valentino Lazaro. In difesa linea a tre con Adrien Tameze, Guillermo Maripan e Ardian Ismajli, davanti al portiere Alberto Paleari, confermato titolare.

Il Cagliari tra emergenza e soluzioni alternative

In casa Cagliari, Fabio Pisacane deve fare i conti con l’assenza di Michael Folorunsho. A centrocampo spazio a Gaetano e Michel Adopo ai lati del regista Luca Mazzitelli. Sulle fasce Palestra e Obert, con Idrissi in preallarme. In attacco Sebastiano Esposito è favorito, affiancato da Kilicsoy, in vantaggio su Borrelli. In difesa out Yerry Mina, possibile adattamento di Deiola nel terzetto arretrato.

Torino-Cagliari, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Dove vedere Torino-Cagliari in tv

Torino-Cagliari sarà trasmessa in streaming su DAZN e in pay tv sul canale Sky Zona DAZN (214).