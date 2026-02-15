Torino-Bologna: probabili formazioni e diretta tv

Le scelte di Baroni

Alle 18 l’Olimpico Grande Torino accende i riflettori su Torino-Bologna, sfida chiave della 25ª giornata di Serie A. I granata cercano continuità, i rossoblù vogliono tornare a conquistare i tre punti in campionato dopo 4 sconfitte consecutive.

Nel Torino, assenti Obrador e Ismajli, Marco Baroni rilancia Marianucci nel terzetto difensivo. Sulle corsie spazio a Pedersen e Lazaro, chiamati a garantire spinta e copertura. In regia Prati insidia Ilkhan, mentre il rientro di Vlasic dal primo minuto da mezz’ala può dare qualità tra le linee. In attacco si candida il ristabilito Simeone, pronto a fare coppia con Adams. Scelte che puntano su equilibrio e concretezza.

Le mosse di Italiano e la diretta tv

Nel Bologna pesa la squalifica di Pobega. Vincenzo Italiano valuta il ritorno di Odgaard da trequartista, con Freuler e Ferguson a fare da schermo in mediana. Davanti Castro sarà il riferimento centrale, supportato da Orsolini e Rowe, anche se resta viva l’opzione Cambiaghi a sinistra. In difesa, out Heggem, è pronto Casale. Possibile turnover tra i pali dopo la Coppa Italia: Ravaglia può essere preferito a Skorupski.

Torino-Bologna sarà trasmessa su DAZN, Sky e Now Tv. App disponibile su smart tv e Sky Q, oltre al canale 251 di Sky. Calcio d’inizio alle 18.00.