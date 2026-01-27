Torino, assalto a Ranieri: trattativa aperta con la Fiorentina

Nelle ultime frenetiche ore del calciomercato invernale, il Torino di Marco Baroni ha identificato il suo obiettivo per rinforzare il reparto difensivo: il club granata ha messo nel mirino Luca Ranieri, difensore centrale della Fiorentina. L’intenzione è quella di chiudere l’affare prima della chiusura della finestra di mercato, ma la strada per portare il giocatore di 26 anni a Torino è tutt’altro che semplice.

Il motivo principale risiede nella valutazione economica. La Fiorentina, infatti, ha fissato una linea netta: per cedere Ranieri chiede almeno 8 milioni di euro, con la possibilità di scendere a patti solo su un’operazione a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto ben strutturato. Dal canto suo, il Torino ritiene che un accordo sia raggiungibile per una cifra compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro, creando un divario di circa 2-3 milioni che le parti dovranno colmare nelle prossime ore.

La situazione del giocatore e il poker di pretendenti

Luca Ranieri, ex capitano viola con una presenza in nazionale maggiore e un contratto valido fino al 2028, sta vivendo una stagione da comprimario sotto la guida del tecnico Paolo Vanoli. Nonostante il mister abbia dichiarato di considerarlo un “giocatore importante” e che lo stesso difensore non abbia formalmente chiesto la cessione, Ranieri nelle ultime quattro partite ha collezionato solo spezzoni di gara, partendo sempre dalla panchina. Questa situazione ha inevitabilmente acceso il mercato.

La competizione per il suo cartellino, infatti, è serrata. Oltre al Torino, anche Lazio, Parma e Cagliari hanno chiesto informazioni e si dicono pronti a muoversi, rendendo Ranieri uno dei difensori più richiesti di questa sessione di gennaio. Non esiste al momento un club favorito, il che potrebbe innescare una vera e propria asta nelle prossime ore.

Le strategie in campo e la possibile conclusione

La strategia del Torino appare chiara: approfittare del ruolo non da titolare del giocatore a Firenze per offrirgli una prospettiva di maggiore spazio, puntando al contempo a convincere la Fiorentina ad abbassare leggermente le proprie pretese economiche. D’altro canto, i viola sanno di avere un asset di valore e non intendono svenderlo, soprattutto con altri tre club in agguato.

La trattativa, come riportato, è “ben avviata” e potrebbe trovare una soluzione di compromesso intorno ai 7-8 milioni di euro, magari con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi sportivi. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla capacità del Torino di presentare un’offerta finanziariamente più appetibile rispetto a quella degli altri concorrenti.

Per il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, si tratta di un’operazione cruciale per dare maggiore spessore e competitività a una difesa che intende proseguire la sua stagione con ambizione. Le prossime 72 ore saranno decisive per capire se il nome di Luca Ranieri comparirà o meno tra i nuovi acquisti del Torino.