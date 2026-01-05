Torino, Asllani verso l’addio: prestito a rischio, torna all’Inter?

Il futuro di Kristjan Asllani è improvvisamente tornato in discussione. Arrivano conferme alle indiscrezioni delle ultime ore: il Torino sta valutando la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista albanese, con un possibile rientro immediato all’Inter, proprietaria del cartellino.

La situazione in casa Torino

Nonostante 15 presenze complessive tra campionato e coppe, molte delle quali da titolare, il rendimento di Asllani non ha convinto pienamente lo staff tecnico granata. Il giocatore è rimasto in panchina nel match di ieri vinto contro il Verona: non sono da escludere sviluppi imminenti sul fronte mercato.

I termini dell’accordo con l’Inter

Il regista era arrivato al Torino in estate con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Un’operazione che lasciava spazio a una conferma a fine stagione, oggi tutt’altro che scontata. Prima del trasferimento in granata, Asllani era stato seguito con attenzione anche dal Bologna, che aveva sondato un acquisto a titolo definitivo.

Scenario aperto

Il quadro resta fluido: se la risoluzione verrà formalizzata, Asllani rientrerà all’Inter dopo soli sei mesi. Una decisione che potrebbe ridisegnare il suo percorso nella seconda parte della stagione di Serie A.